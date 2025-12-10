Pronostici di oggi 10 dicembre | Real Madrid-Man City Benfica-Napoli Juve-Pafos
Ecco i pronostici di oggi 10 dicembre, tra incontri di grande rilievo come Real Madrid-Man City, Benfica-Napoli e Juve-Pafos. Dopo le ultime analisi e le sfide recenti, ecco tutte le indicazioni per le scommesse e le previsioni di questa giornata.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 10 dicembre. Ieri una vittoria per l’Atalanta e un sconfitta per l’Inter, punita ancora nel finale ma in questo caso più dell’arbitro che si è inventato un rigore. Questa sera compito facile, sulla carta, per la Juve, mentre per il Napoli c’è una trasferta difficile a Lisbona. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
