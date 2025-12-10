Project XX1 presenta La Fleur – Il fiore proibito

Prorogato fino al 31 dicembre, lo spettacolo “La Fleur – Il fiore proibito” di Project XX1 si tiene a Roma, con la regia di Riccardo Brunetti e Alessandro D’Ambrosi. Un’occasione per il pubblico di immergersi in un’opera teatrale che cattura l’attenzione e stimola la riflessione, prolungando la sua presenza nel calendario culturale della città.

Roma, 10 dic. (askanews) – Prorogato fino al 31 dicembre lo spettacolo “La Fleur – Il fiore proibito”, con la regia di Riccardo Brunetti e Alessandro D’Ambrosi. Dopo il successo delle edizioni del 2017 e del 2019, Project xx1 torna con una rinnovata e sorprendente versione di questa straordinaria esperienza immersiva, che trasforma lo spazio teatrale in un mondo da scoprire, esplorare e vivere in prima persona. Dal 16 ottobre, La Fleur è in scena presso Area xx1, in via Aquilonia 61 (zona Teano, Roma), con un allestimento completamente rinnovato e concepito per essere luogo interamente dedicato alle esperienze immersive. 🔗 Leggi su Ildenaro.it