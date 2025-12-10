Proiettato il video della missione Corrieri solidali nell' incontro fra gli studenti della Di Marzio Michetti e l' assessore Toppetti

Il 10 dicembre, gli studenti dell’Ipsias Di Marzio Michetti hanno incontrato l’assessore Valeria Toppetti e il presidente di “Corrieri Solidali”, Antonio Di Leonardo, per proiettare il video della missione “Corrieri solidali” e approfondire il progetto “Take Me BacK”. Un momento di confronto e sensibilizzazione su iniziative di solidarietà e impegno civico.

