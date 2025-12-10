Programmi TV mercoledì 10 dicembre 2025 | evento speciale fiction e film

Ecco la guida ai programmi TV di mercoledì 10 dicembre 2025, tra eventi speciali, fiction e film. Su Rai 1 va in onda “Pietro: Un uomo nel vento”, su Canale 5 si programma “La notte nel cuore”, mentre Iris propone “Schegge di paura”. Scopri cosa vedere stasera in TV con questa panoramica completa.

“Pietro: Un uomo nel vento” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Schegge di paura” su Iris. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 10 dicembre 2025. La serata televisiva del 10 dicembre 2025 offre su Rai 1 l’evento speciale “Pietro: Un uomo nel vento”, con Roberto Benigni protagonista di un racconto che unisce fede e poesia, direttamente dal Vaticano, in un contesto scenico di grande suggestione. Rai 2 punta sull’adrenalina con il cult action “Con Air”, mentre Rai 3 conferma la sua vocazione al servizio pubblico con “Chi l’ha visto?”, programma che da decenni accompagna gli italiani tra cronaca e testimonianze. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

