Prof ma lei crede davvero? La fede messa alla prova dell’aula Lettera

L’interrogativo “Prof., ma lei crede davvero?” apre uno squarcio sulla relazione tra insegnanti e studenti, mettendo alla prova le convinzioni e i valori di chi si trova di fronte alla classe. Spesso rivolta in chiusura di lezione, questa domanda invita a riflettere sul ruolo della fede, della fiducia e del senso critico nell’ambiente scolastico.

"Prof., ma lei crede davvero?". La domanda arriva quasi sempre quando la lezione è finita, quando i libri sono già chiusi e la campanella sta per suonare. Non è una provocazione dichiarata, non è nemmeno una semplice curiosità teorica. È una domanda che espone.