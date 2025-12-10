Prof ma lei crede davvero? La fede messa alla prova dell’aula Lettera
L’interrogativo “Prof., ma lei crede davvero?” apre uno squarcio sulla relazione tra insegnanti e studenti, mettendo alla prova le convinzioni e i valori di chi si trova di fronte alla classe. Spesso rivolta in chiusura di lezione, questa domanda invita a riflettere sul ruolo della fede, della fiducia e del senso critico nell’ambiente scolastico.
Inviata da Simone Billeci - “Prof., ma lei crede davvero?”. La domanda arriva quasi sempre quando la lezione è finita, quando i libri sono già chiusi e la campanella sta per suonare. Non è una provocazione dichiarata, non è nemmeno una semplice curiosità teorica. È una domanda che espone. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
03.12.2025 Questa mattina abbiamo incontrato 6 classi quarte dell'istituto superiore Serafino Riva di Sarnico, grazie al prof. Anselmo Zamblera che crede molto nell'incontro diretto e grazie alla collaborazione con la cooperativa Gli Acrobati di Concesio che ci Vai su Facebook
