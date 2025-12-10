Produzione industriale giù dell’1% a ottobre Disastro è il trentaduesimo crollo su 36 mesi di governo Meloni

A ottobre, la produzione industriale italiana registra un calo dell’1% rispetto a settembre, segnando il trentaduesimo decremento in tre anni di governo Meloni. Un andamento negativo che evidenzia le difficoltà del settore industriale nazionale, già compromesso da mesi di contrazioni consecutive.

L’ industria italiana è alle corde. A ottobre l’indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito ancora, dell’1% rispetto a settembre e dello 0,3% su base annua. E la media del trimestre agosto-ottobre segna un decremento dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti, stando alle rilevazioni dell’ Istat. “Il rimbalzo di settembre era solo un effetto tecnico dovuto al crollo di agosto: nulla ha interrotto la tendenza negativa”, commenta il segretario confederale della Cgil Gino Giove. “La realtà è ben diversa dalla narrazione del governo e del Ministro Urso, che restano assenti “. “Dato pessimo”, aggiunge Massimiliano Dona, presidente dell’ Unione Nazionale Consumatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it