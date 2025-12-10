Prodi svende ancora la Ue a Parigi e Berlino

In un contesto internazionale segnato da tensioni e sfide crescenti, le recenti dichiarazioni di Donald Trump evidenziano le fragilità dei leader europei, accusati di essere deboli e troppo attenti alla correttezza politica. Nel frattempo, Prodi sembra favorire un'ulteriore svendita dell'Unione Europea a Parigi e Berlino, alimentando discussioni sulla tenuta e l'indipendenza dell'Europa di fronte alle pressioni esterne.

Trump rimette all’angolo i leader del continente: «Sono deboli e politicamente corretti, guidano Paesi decadenti». Secondo l’ex premier, invece, Bruxelles sarebbe «succube di Orbán». La sua soluzione? «Tornare all’asse franco-tedesco». Chissà se alla Warthon School of Pennsylvania dove ha studiato c’era un corso di latino, comunque Donald Trump ha capito che «repetita iuvant». Non ha fatto passare neppure 24 ore dal suo monito all’Europa («Tra vent’anni rischiate di sparire») che ha rincarato con una intervista a Politico, il network più influente di qua e di là dell’Atlantico, il suo giudizio: «Penso che i leader europei siano deboli, e vogliono essere così politicamente corretti», ha detto, «non sanno cosa fare. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Prodi svende ancora la Ue a Parigi e Berlino

No, ma io, se Prodi non avesse venduto l'Iri, avrei la villa all'Olgiata e lo yacht in Costa Smeralda. Questi sono gli argomenti della destra. Se non ci possiamo curare in strutture pubbliche, le scuole cadono a pezzi, gli stipendi tornano indietro invece di aumenta - facebook.com Vai su Facebook

SCENARIO UE/ “L’Europa umiliata di Prodi? Il suo rimedio è peggiore del male” - La risposta e la proposta di Prodi sono sbagliate Il Meeting 2025 di Rimini, a partire dalla lectio di Mario Draghi, ... Lo riporta ilsussidiario.net