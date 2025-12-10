Processo multe annullate la teste Vizzi | Uno dei momenti più duri in oltre trent’anni di servizio
Luigianna Vizzi, testimone chiave nell'inchiesta sulle multe annullate in cambio di favori, ha descritto come uno dei momenti più difficili della sua carriera di oltre trent’anni. La testimonianza si è svolta oggi davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Lecce, evidenziando la complessità e la tensione del caso.
LECCE – "In trent'anni di servizio, quello è stato uno dei momenti più difficili da ricordare": con queste parole Luigianna Vizzi, principale accusatrice nell'ambito dell'inchiesta sulle multe annullate in cambio di favori, ha testimoniato oggi davanti alla seconda sezione penale del tribunale di.
Processo ai clan di Pomigliano, il pm chiede 306 anni di carcere. Al termine requisitoria anche istanza multe per 260mila euro
Multa da 40mila euro alla serie tv su Yara: «Usate intercettazioni dei genitori non finite mai a processo»
