Processo multe annullate la teste Vizzi | Uno dei momenti più duri in oltre trent’anni di servizio

Lecceprima.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigianna Vizzi, testimone chiave nell'inchiesta sulle multe annullate in cambio di favori, ha descritto come uno dei momenti più difficili della sua carriera di oltre trent’anni. La testimonianza si è svolta oggi davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Lecce, evidenziando la complessità e la tensione del caso.

