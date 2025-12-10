Processo Berlusconi parla la modella russa Raissa Skorkina | Giovanna Rigato lo minacciava Io e Silvio legati per 4 anni
Raissa Skorkina, modella russa, ha testimoniato nel processo per tentata estorsione a Silvio Berlusconi, collegandosi in videoconferenza dall’ambasciata italiana in Thailandia. La sua testimonianza ha rivelato minacce da parte di Giovanna Rigato e ha approfondito il rapporto con l'ex premier, durato quattro anni.
Si è svolta in videocollegamento dall’ambasciata italiana in Thailandia la testimonianza chiave nel processo per tentata estorsione a Silvio Berlusconi. Al centro dell’udienza, la deposizione di Raissa Skorkina, modella russa considerata una delle cosiddette Olgettine, chiamata a riferire sulla presunta richiesta estorsiva di un milione di euro che Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, avrebbe avanzato all’ex premier. La testimone, collegata via Teams con il Tribunale di Monza e assistita dall’avvocato Mirko Palumbo, ha confermato quanto già dichiarato ai magistrati di Milano in fase di indagini: “Rigato lo minacciava”, ha affermato davanti ai giudici. 🔗 Leggi su Cultweb.it
"Rigato lo minacciava": è quanto ha detto la modella russa Raissa Skorkina nella sua testimonianza in video collegamento dall'ambasciata italiana in Thailandia al processo per tentata estorsione a Silvio Berlusconi.
