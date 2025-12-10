Pro Vercelli-Latina quarti di finale Coppa Italia Serie C 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Pro Vercelli e Latina si sfidano nei quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2025/2026, una sfida importante per entrambe le squadre. I piemontesi, in ottimo momento, cercano la qualificazione, mentre gli ospiti affrontano un momento difficile. Ecco le probabili formazioni e le informazioni su come seguire l'incontro.

Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C 20252026. I piemontesi vivono un ottimo momento e puntano a sollevare il trofeo, mentre gli ospiti sono in grande crisi. Pro Vercelli-Latina si giocherà mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Silvio Piola. PRO VERCELLI-LATINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I piemontesi sono in gran forma, nonostante siano arrivati due pareggi negli ultimi due turni di campionato contro Renate e Inter u23. Ma la squadra di Santoni è comunque saldamente in zona playoff e possono puntare al quarto posto, che garantirebbe l'accesso diretto al secondo turno.