Prisco ricordato dalla sua Inter per i 104 anni dalla sua nascita | ecco l’iniziativa in suo onore

In occasione del 104° anniversario della nascita dell’avvocato Prisco, la società nerazzurra ha promosso un'iniziativa speciale per ricordarlo. Prisco, figura importante nella storia dell’Inter, viene celebrato per il suo contributo e il suo legame duraturo con il club. L’evento rappresenta un gesto di riconoscenza e affetto nei confronti di una figura significativa per i tifosi e la società.

Inter News 24 L’avvocato Prisco è stato ricordato dalla sua Inter in occasione dei 104 anni dalla sua nascita: ecco l’iniziativa in suo onore della società meneghina. Oggi, 10 dicembre, l’universo nerazzurro celebra i 104 anni dalla nascita di una figura inconfondibile, inimitabile e soprattutto indimenticabile: Peppino Prisco. Non un interista qualunque, ma l’ Interista per eccellenza, un avvocato che ha dedicato la sua vita a servire “sempre e solo l’Inter” sotto ben cinque diversi presidenti, lasciando un segno indelebile nella storia del club di viale della Liberazione. QUI LE ULTIME SULL’INTER L’arguzia del campione di interismo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Prisco ricordato dalla sua Inter per i 104 anni dalla sua nascita: ecco l’iniziativa in suo onore

Peppino Prisco | il ricordo dell’Inter nel giorno anniversario della sua nascita - Zazoom Social News

L'Inter ricorda Prisco a 104 anni dalla sua nascita: "Inconfondibile, inimitabile, ma soprattutto indimenticabile" - "Inconfondibile, inimitabile, ma soprattutto indimenticabile: Peppino Prisco non è stato un interista qualunque". Riporta msn.com

L’Inter ricorda l’avvocato Prisco: “Inimitabile, il più grande interista di sempre” - Simbolo del tifo e dell'amore per i colori nerazzurri, lavorando sotto cinque diversi presidenti: oggi avrebbe compiuto 104 anni ... Lo riporta msn.com

"Ed è la Nord che te lo chiede, Peppino Prisco facci un gol" Vai su Facebook