Primo weekend per la navetta notturna
Lo scorso weekend ha segnato l'inizio del potenziamento della navetta notturna ‘San Pietro Martire’ ad Ascoli, attiva durante il periodo natalizio nei venerdì e sabato sera. Questa iniziativa mira a facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori durante le festività, offrendo un servizio aggiuntivo e più comodo nelle ore serali.
Ha preso il via lo scorso weekend il potenziamento della navetta ‘San Pietro Martire’, che per tutto il periodo natalizio è stata attivata ad Ascoli anche in orario notturno nei giorni di venerdì e sabato. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Start, aveva già annunciato l’ampliamento del servizio in vista delle festività, e le prime giornate di operatività hanno già registrato un’ottima risposta da parte di cittadini e visitatori, che ne hanno approfittato numerosi. Fino al 3 gennaio, dunque, la navetta effettuerà corse aggiuntive in fascia serale, dalle 20 a mezzanotte, con una frequenza di 30 minuti e seguendo il percorso abituale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Tutti i mercatini del mese a Como, ecco dove sono nel primo weekend d'autunno
Primo weekend d'autunno ancora condizionato dal maltempo
Tutti gli appuntamenti da non perdere a Como nel primo weekend d'autunno
Ti sei perso il primo weekend di Natale a Ibla? Non ti preoccupare, abbiamo raccolto qualche scatto dei momenti più magici che abbiamo vissuto insieme: musica, risate, buon cibo e ospiti speciali… sembrava davvero di essere dentro a un sogno ? E le s - facebook.com Vai su Facebook
La magia del Natale in questo primo weekend d’Avvento avvolge anche Piazza Ferretto Scopri il programma di questo #NataleVenezia! events.veneziaunica.it/it/cosa-fare-a… Vai su X
