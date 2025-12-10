primo weekend per la navetta notturna

Lo scorso weekend ha segnato l'inizio del potenziamento della navetta notturna ‘San Pietro Martire’ ad Ascoli, attiva durante il periodo natalizio nei venerdì e sabato sera. Questa iniziativa mira a facilitare gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori durante le festività, offrendo un servizio aggiuntivo e più comodo nelle ore serali.

Ha preso il via lo scorso weekend il potenziamento della navetta 'San Pietro Martire', che per tutto il periodo natalizio è stata attivata ad Ascoli anche in orario notturno nei giorni di venerdì e sabato. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Start, aveva già annunciato l'ampliamento del servizio in vista delle festività, e le prime giornate di operatività hanno già registrato un'ottima risposta da parte di cittadini e visitatori, che ne hanno approfittato numerosi. Fino al 3 gennaio, dunque, la navetta effettuerà corse aggiuntive in fascia serale, dalle 20 a mezzanotte, con una frequenza di 30 minuti e seguendo il percorso abituale.