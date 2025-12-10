Primo weekend di shopping natalizio venditi stabili o in crescita per tre commercianti su quattro

Il primo weekend di shopping natalizio si apre con vendite stabili o in crescita per il 75% dei commercianti, secondo il nuovo report di Confesercenti Modena. L’indagine coinvolge attività commerciali e ristorative di Modena, Carpi, Sassuolo e Vignola, offrendo un quadro aggiornato sulla ripresa del clima di festa e di consumo nel territorio.

Confesercenti Modena presenta il primo report sullo shopping natalizio, realizzato con il coinvolgimento delle attività commerciali e della ristorazione del territorio tra Modena, Carpi, Sassuolo e Vignola. Il sondaggio è il risultato delle interviste effettuate a imprese associate a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Villaggio di Natale a Latina: il primo weekend conquista la città ilfaroonline.it/2025/12/10/vil… #news #notizie #cronaca Vai su X

Successo per il primo weekend del Christmas Village, tra spettacoli, laboratori, musica e ospiti speciali. L’evento proseguirà il prossimo fine settimana con nuove attività, a ingresso gratuito. #ilmamilio - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo, primo weekend della Città del Natale 2025: già 100mila presenze (nonostante i prezzi) - Bisognerà riscrivere la geografia: la città più a sud del Tirolo sta in Toscana ed è Arezzo, sede del Mercato di Natale più importante dell'Italia centromeridionale, appunto come quelli dell'Avvento ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it