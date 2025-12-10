Primo weekend di shopping natalizio venditi stabili o in crescita per tre commercianti su quattro
Il primo weekend di shopping natalizio si apre con vendite stabili o in crescita per il 75% dei commercianti, secondo il nuovo report di Confesercenti Modena. L’indagine coinvolge attività commerciali e ristorative di Modena, Carpi, Sassuolo e Vignola, offrendo un quadro aggiornato sulla ripresa del clima di festa e di consumo nel territorio.
Confesercenti Modena presenta il primo report sullo shopping natalizio, realizzato con il coinvolgimento delle attività commerciali e della ristorazione del territorio tra Modena, Carpi, Sassuolo e Vignola.
