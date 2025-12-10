Primo giorno per Fico da governatore Anche lui come De Luca | avrà la delega alla Sanità

Il primo giorno di Fico come governatore segna l'inizio di una nuova fase, con la delega alla Sanità e l'impegno a mantenere alta l'attenzione sull'etica pubblica. Proprio come De Luca, Fico sottolinea l'importanza di un approccio etico in ogni decisione e nomina, ponendo le basi per un'amministrazione basata sui principi di trasparenza e responsabilità.

Il "faro" da non perdere mai di vista sarà "l’etica pubblica", che guiderà "ogni procedimento, ogni scelta, ogni nomina". E quanto alle priorità, vanno individuate nel sostegno ai più deboli. Nel giorno in cui diventa ufficialmente governatore della Campania con la proclamazione della corte d’Appello, Roberto Fico (foto) fissa i punti fermi della sua azione che dovrà aprire una nuova stagione dopo il decennio di Vincenzo De Luca. Sì a un "piano casa", perché "gli alloggi popolari sono fondamentali", e sì a un "sostegno", un "minimo di reddito" a chi non ce la fa. Poi, la sanità, di cui Fico terrà la delega. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Primo giorno per Fico da governatore. Anche lui come De Luca: avrà la delega alla Sanità

Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche: in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio

Politica | Toscana, lunedì 10 novembre il primo Consiglio regionale. Giani: "Sarà il giorno della giunta"

La divisa scolastica di Luna Marì: gonna a pieghe e camicia per il primo giorno all’asilo

Primo giorno di Next Generation Mobility a Torino. La Città metropolitana di Torino che ospita i lavori ha aperto la sessione con l'intervento del vicesindaco Jacopo Suppo: "un momento importante - ha detto - per costruire una sintesi tra operatori pubblici e p - facebook.com Vai su Facebook

Anche lui, per una volta, si sarà sentito un giocatore delle minors come noi. Gambe durissime, come il primo giorno di preparazione atletica dopo l'estate. Fiatone al terzo passo. Preghiere in sette lingue diverse nella speranza di arrivare alla fine. Sguardo bas Vai su X

Primo giorno per Fico da governatore. Anche lui come De Luca: avrà la delega alla Sanità - Il "faro" da non perdere mai di vista sarà "l’etica pubblica", che guiderà "ogni procedimento, ogni scelta, ogni nomina". Scrive quotidiano.net