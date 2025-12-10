Primo giorno per Fico da governatore Anche lui come De Luca | avrà la delega alla Sanità

Il primo giorno di Fico come governatore segna l'inizio di una nuova fase, con la delega alla Sanità e l'impegno a mantenere alta l'attenzione sull'etica pubblica. Proprio come De Luca, Fico sottolinea l'importanza di un approccio etico in ogni decisione e nomina, ponendo le basi per un'amministrazione basata sui principi di trasparenza e responsabilità.

Il "faro" da non perdere mai di vista sarà "l’etica pubblica", che guiderà "ogni procedimento, ogni scelta, ogni nomina". E quanto alle priorità, vanno individuate nel sostegno ai più deboli. Nel giorno in cui diventa ufficialmente governatore della Campania con la proclamazione della corte d’Appello, Roberto Fico (foto) fissa i punti fermi della sua azione che dovrà aprire una nuova stagione dopo il decennio di Vincenzo De Luca. Sì a un "piano casa", perché "gli alloggi popolari sono fondamentali", e sì a un "sostegno", un "minimo di reddito" a chi non ce la fa. Poi, la sanità, di cui Fico terrà la delega. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

