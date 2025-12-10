Primi tre interventi in Italia con il nuovo robot Da Vinci tattile | ecco come funziona

In Italia sono stati eseguiti i primi tre interventi con il nuovo robot Da Vinci “tattile” all'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. I pazienti, in buona salute, sono già tornati a casa, segnando un passo importante nell'innovazione della chirurgia robotica nel paese.

