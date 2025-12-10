Primario arrestato nefrologi | Dialisi inutili? Inchiesta valuterà ma è un caso isolato
Un primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma è stato arrestato con l’accusa di aver dirottato pazienti in centri privati in cambio di denaro. L’inchiesta, ancora in corso, valuterà se siano state praticate dialisi inutili o anticipate, ma i nefrologi sottolineano che si tratta di un caso isolato.
(Adnkronos) – Sarà la magistratura a stabilire se, nel caso del primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma Roberto Palumbo, arrestato con l'accusa di aver dirottato pazienti in centri privati in cambio di soldi, ci siano state dialisi anticipate rispetto a possibili alternative o scoraggiate, se a domicilio (di minore impatto per il malato), per favorire i . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Primario arrestato, nefrologi: "Dialisi inutili? Inchiesta valuterà, ma è un caso isolato" - La prospettiva, non troppo lontana, è di mandare in soffitta questo tipo di terapia puntando su alternative che meglio si conciliano con la qualità della vita", spiega all'Adnkronos Salute ... Si legge su adnkronos.com
Business dializzati, arrestato il primario di Nefrologia del Sant'Eugenio di Roma Roberto Palumbo - Nella circostanza, l'imprenditore avrebbe consegnato al medico 3000 mila euro in contanti ... Segnala msn.com
Nel meccanismo dello smistamento dei pazienti dializzati verso la sanità privata degli ‘amici’ in cambio di tangenti, per il quale è stato arrestato il primario di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, Roberto Palumbo, c’è un filo che conduce verso amb - facebook.com Vai su Facebook
Per Germana Sfara, la compagna del primario arrestato a Roma, cene, viaggi e 2.900 euro al mese («Ma io non lavoro») Vai su X
