Primario arrestato imprenditore racconta il sistema Palumbo | Non ricordo quanti soldi gli abbiamo dato

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imprenditore rivela dettagli inquietanti sul sistema Palumbo, coinvolgendo il primario Roberto Palumbo e Maurizio Terra, arrestato con lui. Durante l'interrogatorio, Terra ha ammesso di aver contribuito finanziariamente tramite utili in contanti o false fatture, descrivendo un sistema illecito di rapporti e tangenti.

L'interrogatorio di Maurizio Terra, arrestato insieme al primario Roberto Palumbo: "Era socio di fatto, gli davo utili in contanti o con false fatture". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

primario arrestato imprenditore raccontaMaurizio Terra, l'imprenditore arrestato con il primario: «Così Palumbo mi ha sfilato la clinica Dialeur» - L'interrogatorio di Maurizio Terra, l'imprenditore arrestato assieme al primario del Sant'Eugenio: «Non so quanti soldi gli ho dato» ... Segnala msn.com

primario arrestato imprenditore raccontaArrestato primario del Sant'Eugenio: «Mazzetta da 3mila euro da un imprenditore». I pazienti spinti alla dialisi nelle cliniche "giuste" - Un primario è stato arrestato a Roma il 4 dicembre scorso mentre intascava una mazzetta da tremila euro da un imprenditore. Secondo msn.com