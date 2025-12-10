Prima l’orrore poi filmava tutto Italia netturbino scoperto così | l’ha fatto con tre donne

Un netturbino italiano è stato scoperto aver filmato tre donne in situazioni private, dopo averle incontrate in modo apparentemente innocuo. La scoperta ha scioccato l’intera comunità e sollevato questioni sulla privacy e sulla sicurezza. L’indagine rivela dettagli inquietanti sulla sequenza di eventi che ha portato a questa scoperta, evidenziando il lato oscuro di comportamenti inaspettati.

Immaginate l'incontro apparentemente innocuo, la conoscenza che sfocia in un appuntamento, e poi, l'oscurità. È questo il tragico filo conduttore che ha unito le esperienze di almeno tre donne, le cui vite sono state brutalmente segnate dalla condotta di un uomo, un volto ordinario che nascondeva intenzioni criminali. L'uomo usava un metodo agghiacciante: offriva un momento di convivialità, ma il suo vero intento era quello di annullare la volontà delle sue vittime, stordendole con sostanze non rilevate e poi abusando della loro incoscienza. Non contento della violenza fisica, perpetrava un'ulteriore e più subdola aggressione, documentando i suoi crimini con un telefono, trasformando il dolore in un trofeo digitale.

