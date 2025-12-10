Prima la caduta poi il malore | ragazzo di 21 anni soccorso in codice rosso
Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso in condizioni critiche a Ponte di Legno dopo una caduta sugli sci seguita da un malore. Trasferito d'urgenza al Civile di Brescia, si trova attualmente sotto osservazione. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di martedì, coinvolgendo volontari e carabinieri sciatori.
È ricoverato al Civile di Brescia il ragazzo di 21 anni che nel primo pomeriggio di martedì a Ponte di Legno si è sentito male dopo una brutta caduta sugli sci: è stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza dei volontari del paese e dai carabinieri sciatori, poi trasferito in ospedale in.
Malore sulle piste di Ponte di Legno, soccorso uno sciatore di 21 anni - Dopo una caduta il giovane è riuscito a raggiungere la base, poi il peggioramento improvviso. quibrescia.it scrive
