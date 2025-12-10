PRIMA FESTIVAL | SVELATE LE PRIMEDONNE SCELTE DA CONTI PER LA STRISCIA DI RAI1

Il Festival di Sanremo 2026, sotto la firma di Carlo Conti, si avvicina con novità e conferme. Laura Pausini sarà l’ospite d’onore, mentre tre donne guideranno Prima Festival, introducendo una rotazione di volti femminili sul palco. L’evento si prepara a sorprendere, consolidando la sua posizione tra le manifestazioni più attese della musica italiana.

Prende sempre più forma il Festival di Sanremo 2026 firmato da Carlo Conti. Laura Pausini sarà l'ospite d'onore fissa, sul palco volti femminili pare a rotazione mentre tre donne guideranno Prima Festival. CHI CONDUCE PRIMA FESTIVAL 2026 Saranno Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey le conduttrici del PrimaFestival 2026. Le tre presentatrici guideranno la striscia quotidiana che, dal 24 al 28 febbraio, accompagnerà il pubblico allo show del Teatro Ariston. Secondo Adnkronos, per Stokholma, Moslehi e Rey si tratta di una promozione guadagnata sul campo, dopo aver fatto parte della commissione musicale di Sanremo Giovani 2025, il talent di Rai2 condotto da Gianluca Gazzoli.

