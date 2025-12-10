Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo Alfredo Dell’Oste di Benevento

Anteprima24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 dicembre 2025 si è svolta al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento la prima Festa del Rugby a contatto attenuato, promossa dal C.R. F.I.R. Campania e organizzata dalla Rugby Factory Benevento. L’evento fa parte del progetto “Enti Scolastici in Rete” per promuovere il gioco sportivo tra i giovani, riconosciuto dalla FIR nell’ambito dell’edizione 2025-2026.

Tempo di lettura: < 1 minuto Promosso dal C.R. F.I.R. Campania e organizzato dalla Rugby Factory Benevento si è svolta in data 5 dicembre 2025 la “1° Festa del Rugby a contatto attenuato” del progetto “Enti Scolastici in Rete per un’attività di Gioco Sport Riconosciuta da FIR – edizione 2025-2026” ricompreso nel più ampio progetto della F.I.R. “Rugby per Tutti. Restiamo in Gioco” riconosciuto da Sport e Salute. Scopo del progetto è quello di rendere il gioco più inclusivo, sicuro e accessibile, mantenendo i principi fondamentali del rugby (passaggio, corsa, sostegno) ma sostituendo il placcaggio fisico con la rimozione di un nastro (Tag) per ridurre il contatto fisico, promuovere aggregazione, partecipazione e gioco di squadra per tutti gli alunni target. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

prima festa del rugby a contatto attenuato al campo alfredo dell8217oste di benevento

© Anteprima24.it - Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento

A Porto Torres la prima festa del Rugby Torres tour 2025 - Per la prima volta in assoluto la Asd amatori Rugby Torres organizza allo stadio comunale di piazza Cagliari, a Porto Torres, una Festa del Rugby Eni Rugby tour 2025, per bambini e bambine dai 5 ai 12 ... Riporta unionesarda.it