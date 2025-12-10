Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo Alfredo Dell’Oste di Benevento

Il 5 dicembre 2025 si è svolta al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento la prima Festa del Rugby a contatto attenuato, promossa dal C.R. F.I.R. Campania e organizzata dalla Rugby Factory Benevento. L’evento fa parte del progetto “Enti Scolastici in Rete” per promuovere il gioco sportivo tra i giovani, riconosciuto dalla FIR nell’ambito dell’edizione 2025-2026.

Promosso dal C.R. F.I.R. Campania e organizzato dalla Rugby Factory Benevento si è svolta in data 5 dicembre 2025 la "1° Festa del Rugby a contatto attenuato" del progetto "Enti Scolastici in Rete per un'attività di Gioco Sport Riconosciuta da FIR – edizione 2025-2026" ricompreso nel più ampio progetto della F.I.R. "Rugby per Tutti. Restiamo in Gioco" riconosciuto da Sport e Salute. Scopo del progetto è quello di rendere il gioco più inclusivo, sicuro e accessibile, mantenendo i principi fondamentali del rugby (passaggio, corsa, sostegno) ma sostituendo il placcaggio fisico con la rimozione di un nastro (Tag) per ridurre il contatto fisico, promuovere aggregazione, partecipazione e gioco di squadra per tutti gli alunni target.