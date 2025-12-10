Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo Alfredo Dell’Oste di Benevento
Il 5 dicembre 2025 si è svolta al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento la prima Festa del Rugby a contatto attenuato, promossa dal C.R. F.I.R. Campania e organizzata dalla Rugby Factory Benevento. L’evento fa parte del progetto “Enti Scolastici in Rete” per promuovere il gioco sportivo tra i giovani, riconosciuto dalla FIR nell’ambito dell’edizione 2025-2026.
Tempo di lettura: < 1 minuto Promosso dal C.R. F.I.R. Campania e organizzato dalla Rugby Factory Benevento si è svolta in data 5 dicembre 2025 la “1° Festa del Rugby a contatto attenuato” del progetto “Enti Scolastici in Rete per un’attività di Gioco Sport Riconosciuta da FIR – edizione 2025-2026” ricompreso nel più ampio progetto della F.I.R. “Rugby per Tutti. Restiamo in Gioco” riconosciuto da Sport e Salute. Scopo del progetto è quello di rendere il gioco più inclusivo, sicuro e accessibile, mantenendo i principi fondamentali del rugby (passaggio, corsa, sostegno) ma sostituendo il placcaggio fisico con la rimozione di un nastro (Tag) per ridurre il contatto fisico, promuovere aggregazione, partecipazione e gioco di squadra per tutti gli alunni target. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Porta S.Agata Risto/Pizza. Petit · MAMMAMÌ. Un giorno di riposo dopo la prima festa Ci vediamo mercoledì! - facebook.com Vai su Facebook
A Porto Torres la prima festa del Rugby Torres tour 2025 - Per la prima volta in assoluto la Asd amatori Rugby Torres organizza allo stadio comunale di piazza Cagliari, a Porto Torres, una Festa del Rugby Eni Rugby tour 2025, per bambini e bambine dai 5 ai 12 ... Riporta unionesarda.it
Nick Kyrgios verso la Battaglia dei Sessi: “Sabalenka è molto pericolosa, sarà dura per me” oasport.it
Cucina italiana patrimonio Unesco, La Mantia: “Timballo di anelletti piatto che celebra riconoscimento” lapresse.it
Ferrara intitolerà uno spazio pubblico alla memoria di Sergio Ramelli ilgiornale.it
Il più famoso sito porno svela dati e abitudini degli italiani, anche delle donne. Non mancano le sorprese milleunadonna.it
Al Consiglio d'Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionale ilfoglio.it
Netflix, l’indiscrezione: voleva comprare Disney prima di concentrarsi su Warner Bros movieplayer.it