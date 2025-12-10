Prigioni il grido elettrico dei Gringo Goes To Hollywood con Capovilla

Prigioni, il nuovo singolo dei Gringo Goes To Hollywood con Pierpaolo Capovilla, affronta temi di attualità e memoria, trasformando immagini di cronaca e quarantena in un racconto sonoro intenso. La canzone riaccende il dibattito pubblico sulla questione carceraria, stimolando riflessioni su ingiustizie e speranze di riscatto attraverso un'espressione musicale carica di tensione e sentimenti.

Con Prigioni, nuovo singolo in collaborazione con Pierpaolo Capovilla, i Gringo Goes To Hollywood riportano al centro del dibattito pubblico una pagina dolorosa e recentissima della nostra storia, trasformando immagini di cronaca carceraria e giorni di quarantena in un racconto sonoro carico di tensione, interrogativi e desiderio di riscatto. Il nuovo singolo e la sua . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Prigioni, il grido elettrico dei Gringo Goes To Hollywood con Capovilla

dalla cronaca cittadina al grido “basta” di chi non si arrende — l’imprenditore triestino colpito dalla sedia spaccata davanti al suo locale alza la voce per la legalità e rispetto - facebook.com Vai su Facebook