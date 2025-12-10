Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quifinanza.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del gas all’ingrosso è un indicatore chiave per il settore energetico e i consumatori. Oggi, 9 dicembre 2025, il valore del PSV si attestano a 0,292 euro/Smc, riflettendo le dinamiche di mercato attuali. Analizziamo le tendenze e i fattori che influenzano il prezzo del gas nel contesto odierno.

Quanto vale oggi il gas allingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 9 Dicembre 2025, è pari a 0,292 euroSmc. Questo dato rappresenta il prezzo medio del gas naturale scambiato al Punto di Scambio Virtuale (PSV) italiano, convertito dal valore di 30,93 euroMWh secondo il coefficiente di conversione standard (1 MWh? 10,7 Smc). Analizzando l’andamento delle ultime settimane, il prezzo del PSV mostra una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 33 euroMWh (circa 0,308 euroSmc) tra fine Novembre e inizio Dicembre, il prezzo si è progressivamente ridotto, scendendo sotto la soglia dei 31 euroMWh (0,290 euroSmc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

prezzo gas oggi psv quanto vale oggi il gas all8217ingrosso

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il prezzo del gas per le famiglie oggi

prezzo gas oggi psvRegina (Confindustria): “Dl Energia in Cdm a dicembre, ci aspettiamo disaccoppiamento, oneri spalmati e stop spread TTF-PSV” - L’intervista a Regina, Presidente Confindustria per l’Energia ... Scrive energiaoltre.it