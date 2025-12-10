Prezzo del latte Coldiretti | Intesa fondamentale per dare certezze a stalle piacentine
Coldiretti sottolinea l'importanza dell'accordo sul prezzo del latte per garantire stabilità alle stalle piacentine. Dopo settimane di incertezze, questa intesa rappresenta un passo fondamentale per offrire prospettive future a un settore chiave del Made in Italy, rafforzando la fiducia e la sostenibilità delle aziende lattiero-casearie locali.
«Il raggiungimento di un’intesa sul prezzo del latte rappresenta un passaggio fondamentale per restituire prospettive anche alle stalle piacentine, dopo le incertezze delle ultime settimane che rischiavano di compromettere il futuro di un settore cardine del Made in Italy a tavola». A scrivere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
#Latte, @Cia_Agricoltura: accordo sul prezzo necessario. Ora a lavoro per patto di filiera Vai su X
Dopo il grano, il latte: in tre mesi il prezzo è sceso da 69 a 53 euro all’ettolitro. - facebook.com Vai su Facebook
Prezzo del latte, Coldiretti Lazio: “Intesa nazionale fondamentale per le stalle. Ora aziende del Lazio investano sulla durata dei contratti” - Il raggiungimento di un’intesa nazionale sul prezzo del latte al tavolo convocato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, rappresenta un pass ... Lo riporta rietinvetrina.it
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it