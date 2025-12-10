Prezzo del latte Coldiretti | Intesa fondamentale per dare certezze a stalle piacentine

Ilpiacenza.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coldiretti sottolinea l'importanza dell'accordo sul prezzo del latte per garantire stabilità alle stalle piacentine. Dopo settimane di incertezze, questa intesa rappresenta un passo fondamentale per offrire prospettive future a un settore chiave del Made in Italy, rafforzando la fiducia e la sostenibilità delle aziende lattiero-casearie locali.

«Il raggiungimento di un’intesa sul prezzo del latte rappresenta un passaggio fondamentale per restituire prospettive anche alle stalle piacentine, dopo le incertezze delle ultime settimane che rischiavano di compromettere il futuro di un settore cardine del Made in Italy a tavola». A scrivere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

