Previsioni annuali in aumento per Ulta Beauty
Ulta Beauty rivede al rialzo le previsioni annuali grazie a una crescente domanda di prodotti di trucco e cura della pelle, in particolare durante la stagione delle festività natalizie. L'ottimismo tra gli investitori e le aspettative di crescita riflettono un settore in ripresa, con l'azienda che si prepara a soddisfare le esigenze di un mercato in espansione.
C’è ottimismo nell’aria: Ulta Beauty aumenta le previsioni annuali, spinto da una forte domanda di prodotti per il trucco e la cura della pelle in vista delle festività natalizie. La catena statunitense di prodotti di bellezza con sede a Bolingbrook, nell’ Illinois, ora prevede di raggiungere vendite nette annuali per circa 12,3 miliardi di dollari, rispetto alla precedente stima compresa tra 12 e 12,1 miliardi. Ulta Beauty, previsioni annuali in aumento per la catena. L’ azienda, inoltre, prevede un incremento delle vendite su base comparabile tra il 4,4% e il 4,7% nell’esercizio 2025, rispetto alla precedente previsione di crescita compresa tra il 2,5% e il 3,5%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
L'articolo Previsioni annuali in aumento per Ulta Beauty proviene da Metropolitan Magazine.
