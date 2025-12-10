Presunti rapporti tra un assessore e un indagato per mafia Di Rosa | Il Comune prenda le distanze
Giuseppe Di Rosa, aspirante sindaco di Agrigento, chiede alle istituzioni di prendere le distanze da presunti rapporti tra un assessore comunale e un’indagine per mafia, sottolineando l’importanza di mantenere Agrigento una città vivibile e libera da influenze malsane. Le sue parole arrivano in un contesto di crescente attenzione sulla trasparenza e l’integrità delle amministrazioni locali.
“Vogliamo che Agrigento sia una città vivibile e che le istituzioni prendano le distanze da certi poteri”: così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, l’aspirante candidato a sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, commenta la notizia di Dossier sui presunti legami tra un assessore comunale e un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
