Presunti rapporti tra un assessore e un indagato per mafia Di Rosa | Il Comune prenda le distanze

Giuseppe Di Rosa, aspirante sindaco di Agrigento, chiede alle istituzioni di prendere le distanze da presunti rapporti tra un assessore comunale e un’indagine per mafia, sottolineando l’importanza di mantenere Agrigento una città vivibile e libera da influenze malsane. Le sue parole arrivano in un contesto di crescente attenzione sulla trasparenza e l’integrità delle amministrazioni locali.

“Vogliamo che Agrigento sia una città vivibile e che le istituzioni prendano le distanze da certi poteri”: così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, l’aspirante candidato a sindaco di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, commenta la notizia di Dossier sui presunti legami tra un assessore comunale e un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

L’indagine sull'ex primario del Policlinico e altre trenta persone ricostruisce pressioni, aggiustamenti clinici e interventi “di favore” che, oltre ai presunti rapporti con aziende e fornitori, delineano un contesto in cui le irregolarità appaiono parte di un meccanism - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, indagato l’assessore regionale Fabrizio Ghera nell’inchiesta di Latina - La Procura di Latina ha iscritto nel registro degli indagati Fabrizio Ghera, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti del Lazio e esponente di Fratelli d’Italia. Come scrive rainews.it