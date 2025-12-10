Presunta aggressione in carcere ad Avellino | chiesti sette rinvii a giudizio

Avellinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre il procedimento giudiziario riguardante la presunta aggressione avvenuta il 9 marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino. Durante l’udienza preliminare, davanti al Gup Antonio Sicuranza, sono stati chiesti sette rinvii a giudizio. L’evento ha attirato l’attenzione sull’episodio e sulle responsabilità coinvolte.

Avellino – L’udienza preliminare relativa alla presunta aggressione avvenuta il 9 marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino è approdata ieri davanti al Gup Antonio Sicuranza. In aula, accanto ai difensori, era presente anche il procuratore aggiunto Francesco Raffaele.La ricostruzione dei fatti e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

presunta aggressione carcere avellinoCarcere Avellino, detenuto manda in ospedale un agente - È stato colpito da un detenuto nel reparto di infermeria dopo aver avuto un diverbio con il poliziotto. Riporta msn.com