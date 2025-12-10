Presunta aggressione in carcere ad Avellino | chiesti sette rinvii a giudizio
Si apre il procedimento giudiziario riguardante la presunta aggressione avvenuta il 9 marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino. Durante l’udienza preliminare, davanti al Gup Antonio Sicuranza, sono stati chiesti sette rinvii a giudizio. L’evento ha attirato l’attenzione sull’episodio e sulle responsabilità coinvolte.
Avellino – L’udienza preliminare relativa alla presunta aggressione avvenuta il 9 marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino è approdata ieri davanti al Gup Antonio Sicuranza. In aula, accanto ai difensori, era presente anche il procuratore aggiunto Francesco Raffaele.La ricostruzione dei fatti e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
