Preside aggredita da una madre nel suo ufficio la denuncia dell’ANP Calabria | La violenza non può trovare spazio a scuola

Un episodio di violenza si è verificato martedì 9 dicembre in un istituto scolastico della provincia di Catanzaro, quando una preside è stata aggredita da una madre nel suo ufficio. L'ANP Calabria denuncia l'accaduto, sottolineando che la violenza non deve trovare spazio negli ambienti scolastici.

Martedì 9 dicembre si è verificato un grave episodio in un istituto scolastico in provincia di Catanzaro. Una madre, recatasi a scuola per ragioni non ancora rese note, ha aggredito fisicamente la dirigente scolastica all’interno del suo ufficio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

