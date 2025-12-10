Presepe vivente di Vejano

Il presepe vivente di Vejano torna a animare il centro storico, portando la magia del Natale tra le vie del paese. Le date del 26 e 28 dicembre e del 6 gennaio offrono un suggestivo spettacolo che coinvolge visitatori di tutte le età, facendo rivivere le tradizioni natalizie in un'atmosfera unica e suggestiva.

A Vejano il Natale prende vita. Il 26 e il 28 dicembre e il 6 gennaio, le vie del centro storico sono animate dal presepe vivente, pronto a incantare la Tuscia intera. Ben 250 figurati, fiaccole, botteghe e quasi 800 metri di percorso che portano i visitatori fino alla grotta della natività nella. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

I presepi viventi più belli d’Italia, tra borghi incantati e città suggestive - Nei presepi viventi più belli d’Italia arti manuali, riti e scene quotidiane riportano la Natività alla sua essenza, tra paesaggi autentici, scenografie naturali e spiritualità condivisa ... Lo riporta siviaggia.it

Presepi nel Lazio da Greccio a Civita di Bagnoregio: 250 figuranti a Vejano, tra i vicoli medievali a Bolsena - Sono oltre 10 milioni i turisti che si sposteranno nel periodo delle festività per ammirare i presepi allestiti nel Belpaese. Lo riporta roma.corriere.it

A Venegono nasce il primo presepe vivente unitario, giovani insieme dopo la chiusura dell’ex-oratorio. - facebook.com Vai su Facebook