Presentazione del libro ' Mondi lontanissimi'
Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 17.30, si terrà la presentazione del libro
Venerdì 12 dicembre 2025, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma per la presentazione del libro di Chiara Nott dal titolo 'Mondi lontanissimi'. Ingresso libero. Dialogherà con l'autrice Erica Donzella. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
