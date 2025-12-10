Presentazione del libro ' Lampedusa-Gaza'

10 dic 2025

Domenica 14 dicembre alle 18:30 si terrà la presentazione del libro ‘Lampedusa/Gaza’ presso Piazza dei Libri, in Piazza Federico di Svevia 90-94 a Catania. L'evento offre l'opportunità di approfondire il saggio che affronta tematiche di attualità e riflessione sociale, coinvolgendo il pubblico in un dialogo sulle sfide e le storie che uniscono due realtà così distanti.

Domenica 14 dicembre ore 18:30. PIAZZA DEI LIBRI. Piazza Federico di Svevia 90-94. La tappa catanese di presentazione del saggio ‘LampedusaGaza. L’orologio coloniale ed i linguaggi interrotti' scritto dal celebre sociologo e antropologo Iain Chambers. L'autore, professore di Studi culturali e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

