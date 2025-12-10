Presentazione del libro ' Lampedusa-Gaza'
Domenica 14 dicembre alle 18:30 si terrà la presentazione del libro ‘Lampedusa/Gaza’ presso Piazza dei Libri, in Piazza Federico di Svevia 90-94 a Catania. L'evento offre l'opportunità di approfondire il saggio che affronta tematiche di attualità e riflessione sociale, coinvolgendo il pubblico in un dialogo sulle sfide e le storie che uniscono due realtà così distanti.
Domenica 14 dicembre ore 18:30. PIAZZA DEI LIBRI. Piazza Federico di Svevia 90-94. La tappa catanese di presentazione del saggio ‘LampedusaGaza. L’orologio coloniale ed i linguaggi interrotti' scritto dal celebre sociologo e antropologo Iain Chambers. L'autore, professore di Studi culturali e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Con Pecci Books riflettori su Gaza - Il primo libro è Sudari (Feltrinelli) di Paola Caridi. Come scrive msn.com
Diocesi: Savona-Noli, a Cogoleto lunedì 8 dicembre la presentazione del libro “Sotto il cielo di Gaza” - Lunedì 8 dicembre alle ore 17 alla Biblioteca Civica Edoardo Firpo, in piazzale Caduti di Nassiriya 3, il Punto Pace "Hélder Câmara" di Pax Christi invita alla presentazione del libro "Sotto il cielo ... Si legge su agensir.it
“L’esercito dei Giusti. Una storia vera”: la presentazione del libro al Rotary Club Ladispoli Alsyum ilfaroonline.it/2025/12/10/les… #news #notizie #cronaca Vai su X
E' iniziata la Mostra del libro!! Stasera ore 20.45 - Presentazione dei libri di Bertilla Spoletto; un'important narrazione della nostra storia locale! Mercoledì 10 ore 16.30 - Letture animate in Biblioteca Per bambini/e dai 0 ai 3 anni con le lettrici LaAV! Vai su Facebook
