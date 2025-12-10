Presentato a Luogosano il nuovo Calendario UNARMA 2026 | un successo culturale e istituzionale

A Luogosano è stato presentato il Calendario UNARMA 2026, giunto alla sua sesta edizione. Un evento che sottolinea il ruolo culturale e istituzionale di UNARMA, lo storico sindacato dei Carabinieri, consolidando la propria presenza e tradizione attraverso questa iniziativa annuale.

UNARMA, lo storico Sindacato dei Carabinieri, per il sesto anno consecutivo stupisce ancora presentando il calendario 2026. L’evento si è svolto nella Provincia di Avellino, nel piccolo borgo di Luogosano.È la quarta opera dal maestro Cav. Daniela Nardelli, anch’ella figlia dell’Arma, ha riscosso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

