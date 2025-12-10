Prescrizione annulla il reato | Mocavero pareggia il conto con Baggio

La Corte d’Appello di Venezia ha annullato per prescrizione la condanna a 8 mesi di reclusione di Paolo Mocavero, coinvolto in un procedimento legato a una querela di Roberto Baggio per diffamazione. La decisione evidenzia come il decorso del tempo abbia influito sull’esito del procedimento giudiziario.

