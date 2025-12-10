Prescrizione annulla il reato | Mocavero pareggia il conto con Baggio
La Corte d’Appello di Venezia ha annullato per prescrizione la condanna a 8 mesi di reclusione di Paolo Mocavero, coinvolto in un procedimento legato a una querela di Roberto Baggio per diffamazione. La decisione evidenzia come il decorso del tempo abbia influito sull’esito del procedimento giudiziario.
La Corte d’Appello di Venezia ha annullato per prescrizione la condanna a 8 mesi di reclusione inflitta a Paolo Mocavero, che era finito sotto processo dopo essere stato querelato da Roberto Baggio che lo accusava di averlo diffamato. La vicenda è legata a delle affermazioni fatte dal leader dei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
La Suprema Corte annulla senza rinvio perché il reato si è estinto, ma ammonisce: "Il provvedimento giurisdizionale non è un territorio senza regole" Vai su Facebook
Onere del ricorrente che eccepisce la prescrizione in Cassazione - La Corte di Appello di Messina confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona ... Riporta diritto.it
