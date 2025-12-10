Premio VitArte – Sezione tematica – Memorial Gaetano Puglisi

Venerdì 12 dicembre 2025, l'Auditorium C.A. Dalla Chiesa di San Gregorio di Catania ospiterà la XXIII edizione del Premio VitArte – Sezione tematica – Memorial Gaetano Puglisi, un appuntamento dedicato alla celebrazione dell'arte e della cultura.

Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 18:30, l’Auditorium C.A. Dalla Chiesa a San Gregorio di Catania, ospiterà la XXIII edizione del evento dedicato all’elogio dell’arte e della cultura. Un evento imperdibile per celebrare l’arte, la cultura e la nostra terra. I Premiati di quest’anno sono: L’ Artista e Mecenate Antonio Presti, Librino Museo a cielo aperto – il Dott. Giuseppe Mazziotta, Fondatore del Gruppo Folk Palmarum Insula – la SSD Canottieri jonica Catania, campionesse d’Italia canoa polo femminile – il Dott. Lucio Di Mauro, Giornalista e Conduttore TV – L’imprenditore Giovanni Di Bella, Mondial Vasi, 30° Anniversario Attività – il M° Mario Orofino Artista Pittore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

