Premio Terre di Campania 2025 | tornano i riconoscimenti alle eccellenze della regione

Napolitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premio Terre di Campania 2025 celebra le eccellenze della regione con la XII edizione, riconoscendo i protagonisti che si sono distinti nel loro settore. L’evento si terrà venerdì 12 dicembre alle 18 nell’Aula Capitolare del Santuario della Madonna dell’Arco, mettendo in luce le eccellenze campane e il loro contributo al territorio.

Dieci i protagonisti della XII edizione del Premio Terre di Campania, che si svolgerà venerdì 12 dicembre alle 18, nell’Aula Capitolare del Santuario della Madonna dell’Arco. In un anno in cui si è parlato e ancora si parla di Pace, senza purtroppo vederla realizzata, l’Associazione Terre di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

