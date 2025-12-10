Premio Padre Puglisi dal cardinale Pizzaballa alla procuratrice Caramanna | i vincitori della ventesima edizione

La ventesima edizione del Premio Padre Puglisi celebra figure che, con coraggio e impegno, resistono al cinismo e credono nell’umanità. Promosso dall’Arcidiocesi di Palermo e dall’Associazione Giovani 2017 3P, con il patrocinio del ministro, premia personalità come il cardinale Pizzaballa e la procuratrice Caramanna, riconoscendo il valore di chi combatte per un mondo migliore.

A chi resiste al cinismo, a chi non distoglie lo sguardo, a chi crede ancora nell’umanità: a tutti loro è dedicata la ventesima edizione del premio internazionale Padre Pino Puglisi promosso dall’Arcidiocesi di Palermo e dall’Associazione Giovani 2017 3P, con il patrocinio del ministro per lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

