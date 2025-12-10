Premio Nobel Machado non sarà presente alla cerimonia
Maria Corina Machado non parteciperà alla cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace a Oslo. La conferma è arrivata da Kristian Berg Harpviken, rappresentante dell’Istituto Nobel norvegese, durante un’intervista alla tv pubblica NRK. La motivazione della sua assenza non è stata ancora resa nota.
Maria Corina Machado non sarà presente a Oslo per ritirare il premio Nobel per la pace. A confermarlo è stato Kristian Berg Harpviken, esponente dell’Istituto Nobel norvegese, intervistato dalla tv pubblica NRK. Harpviken ha spiegato che la leader dell’opposizione venezuelana non prenderà parte alla cerimonia prevista nel pomeriggio del 10 dicembre e ha ammesso di non avere notizie precise sulla sua ubicazione attuale. «Semplicemente non so dove si trovi esattamente », ha affermato ai microfoni dell’emittente poco prima dell’inizio dell’evento, programmato per le 13:00 nel Municipio della capitale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza
Addio a James Watson, morto a 97 anni “dopo ricovero per un’infezione” il Premio Nobel per la scoperta della struttura a doppia elica del DNA
«Premio Nobel ai bambini di Gaza»
La leader dell'opposizione venezuelana sarà rappresentata dalla figlia alla cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace a Oslo. "Sarà Ana Corina Machado a ricevere il premio in nome della madre" #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… Vai su X
10 dicembre del 2002 La nostra Laura si esibiva ad Oslo, nel concerto in onore del nuovo vincitore del premio Nobel per la pace, l’ex-presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter.Con lei sullo stesso palco Carlos Santana, Willie Nelson ed altri artisti internazionali Vai su Facebook
Nobel, Machado non parteciperà a cerimonia premiazione - (Adnkronos) – La leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di premiazione prevista per oggi a Oslo. Riporta msn.com
