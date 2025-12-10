Premio Nobel Machado non sarà presente alla cerimonia

Maria Corina Machado non parteciperà alla cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace a Oslo. La conferma è arrivata da Kristian Berg Harpviken, rappresentante dell’Istituto Nobel norvegese, durante un’intervista alla tv pubblica NRK. La motivazione della sua assenza non è stata ancora resa nota.

Maria Corina Machado non sarà presente a Oslo per ritirare il premio Nobel per la pace. A confermarlo è stato Kristian Berg Harpviken, esponente dell’Istituto Nobel norvegese, intervistato dalla tv pubblica NRK. Harpviken ha spiegato che la leader dell’opposizione venezuelana non prenderà parte alla cerimonia prevista nel pomeriggio del 10 dicembre e ha ammesso di non avere notizie precise sulla sua ubicazione attuale. «Semplicemente non so dove si trovi esattamente », ha affermato ai microfoni dell’emittente poco prima dell’inizio dell’evento, programmato per le 13:00 nel Municipio della capitale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

