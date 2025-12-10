Premio giornalistico Cristiana Matano pubblicato il bando | ecco come partecipare

È stato pubblicato il bando per l’undicesima edizione del Premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista scomparsa nel 2015. L’iniziativa, disponibile su www.occhibluonlus.com, rende omaggio alla sua memoria e promuove il giornalismo di qualità, con particolare attenzione ai temi sociali e alle storie che coinvolgono le realtà mediterranee.

