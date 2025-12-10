Premio alla carriera a Peppe Vessicchio La figlia ad Atreju | E' stato l' uomo di tutti

A Atreju è stato consegnato il premio alla carriera a Peppe Vessicchio, riconoscimento postumo per il celebre direttore d’orchestra scomparso un mese fa. L’evento ha visto un’ovazione per ricordare la sua figura, con la figlia Alessia che ha ritirato il premio, sottolineando l’importanza di Peppe come uomo e artista.

Un'ovazione ha accolto sul palco di Atreju Alessia Vessicchio, chiamata a ritirare il premio alla carriera assegnato postumo al padre Peppe, storico direttore d'orchestra scomparso un mese fa. Un riconoscimento salutato dal pubblico con un lungo applauso, che ha trasformato il momento in un tributo affettuoso a uno dei musicisti più amati del Paese. Sul palco, Alessia Vessicchio ha ricordato il padre con parole intense: "Prima di tutto grazie, grazie non come parola ma grazie davvero con tutta la sostanza che questa parola può avere. E' solo un mese che mio padre ci ha lasciato senza preavviso, nel senso che non pensavamo potesse accadere: non pensavamo perchè stava bene, perchè aveva 69 anni e avevamo ancora tanti progetti".

Morte di Beppe Vessicchio iconico volto di Sanremo e Amici - Zazoom Social News

Morto Peppe Vessicchio: si è spento all'età di 69 anni - Nato a Napoli nel 1956, Vessicchio si è fatto le ossa nel mondo della musica collaborando con artisti partenopei come Nino Buonocore, Edoardo Bennato, Peppino di Capri, Peppino Gagliardi e Lina Sastri ... Secondo gazzetta.it

Peppe Vessicchio, chi era: la malattia, la moglie, la carriera e i quattri Sanremo vinti - Giuseppe Vessicchio, detto anche Peppe o Beppe Vessicchio, è nato a Napoli, 17 marzo 1956, aveva 69 anni, ed era un musicista, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore, personaggio televisivo ... Si legge su ilmessaggero.it

