Premiata la cucina italiana | è patrimonio immateriale dell' Unesco Meloni | Primato che ci rende orgogliosi

La cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO, un importante riconoscimento internazionale. Dopo mesi di attese, questa notizia rappresenta un orgoglio nazionale. Il riconoscimento sottolinea l'importanza culturale e storica della tradizione gastronomica italiana, celebrando un patrimonio che unisce identità, storia e passione in ogni piatto.

Dopo mesi di aspettative e speranza, è arrivata la notizia tanto attesa. La Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco. Si tratta di una decisione considerata storica: per la prima volta l'Unesco riconosce non una singola tecnica o pratica culinaria. 🔗 Leggi su Today.it

Graziella Valente premiata per la sua cucina tradizionale: "Ha saputo valorizzare i piatti della nostra memoria"

Ego Enopizzeria di Orta Nova premiata da Identità Golose 2026! Una bella notizia per la Capitanata: la prestigiosa rivista italiana di cucina internazionale Identità Golose, ideata da Paolo Marchi, ha incoronato la pizzeria di Annalisa Iula e Nicola Montana Vai su Facebook