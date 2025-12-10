Preghiera della sera 10 Dicembre 2025 | Custodiscimi Signore

La preghiera della sera del 10 dicembre 2025 invita a rivolgere a Dio una richiesta di protezione e fiducia. Con il semplice gesto di ripetere “Custodiscimi Signore”, si riflette sulla giornata trascorsa e si trova conforto nella sua presenza. Un momento di spiritualità per concludere la giornata con serenità e rinnovata fede.

“Custodiscimi Signore”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 10 Dicembre 2025: “Custodiscimi Signore”

