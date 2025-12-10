Preghiera del mattino 10 Dicembre 2025 | Accompagnami Signore

Ogni mercoledì, dedicato a San Giuseppe, è un'occasione speciale per rafforzare la nostra fede e affidare la giornata al Signore. Questa preghiera del mattino del 10 dicembre 2025 ci invita a chiedere guida e protezione, lasciando che la devozione a San Giuseppe accompagni i nostri pensieri e azioni fin dalle prime ore del giorno.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 10 Dicembre 2025: “Accompagnami Signore”

Preghiera del mattino del 17 Settembre 2025: “Donami gioia e letizia”

Preghiera del mattino del 18 Settembre 2025: “Rendimi Tuo collaboratore”

Preghiera del mattino del 19 Settembre 2025: “Sostieni la mia croce”

PREGHIERA DEL MATTINO Ti ringrazio per questo nuovo giorno che ricevo dalle tue mani. Ancora oggi sarò sottoposto alle più diverse impressioni: prendimi per mano. Numerosi compiti mi attendono, agisci per mezzo della mia mano. Ogni sorta di pericoli - facebook.com Vai su Facebook

Preghiera del mattino del 8 Dicembre 2025: “Gesù confido in Te” - La preghiera del mattino di oggi, lunedì 8 dicembre, è allo Spirito Santo. Riporta lalucedimaria.it