pranzo speciale offerto alla mensa del fratello

Nella mensa del fratello, un pranzo speciale prende vita grazie a un gesto di fede e generosità. Nel racconto evangelico, Siro, un giovane ragazzo, dona cinque pani e due pesci, simboli di speranza e condivisione, che vengono moltiplicati da Gesù per sfamare una folla affamata. Un episodio che sottolinea il potere della fiducia e del dono disinteressato.

Nel racconto evangelico si chiamava Siro il ragazzo che portò a Gesù cinque pani e due pesci che non sarebbero stati sufficienti a sfamare tutti i presenti se non fossero stati moltiplicati. In ricordo di quel miracolo, nel giorno dedicato a San Siro, il gruppo informale di "Quelli che credono nel Natale" porta cibo ai più fragili. Ieri pomeriggio lo chef dell'Antica trattoria del Previ, Andrea De Felici con l'aiuto di Eugenio Rossi si è messo ai fornelli della Mensa del fratello e ha preparato un risotto porri, mele e formaggio d'alpeggio per una novantina di ospiti. I primi a ritirare il risotto insieme a pollo arrosto con patate al forno e panettone sono stati coloro che non si fermano nei locali della mensa a cenare, ma portano via le pietanze.