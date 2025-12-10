Poste Italiane | un francobollo dedicato all’Automobile Club d’Italia

Poste Italiane ha emesso un nuovo francobollo dedicato all’Automobile Club d’Italia, celebrando la storia e l’evoluzione dell’associazione. La vignetta presenta motivi geometrici e i loghi storici e attuali dell’AC Italia, sottolineando il legame tra tradizione e innovazione nel mondo dell’automobilismo italiano.

La vignetta riproduce dei motivi geometrici sui quali spiccano i due loghi dell'Automobile Club d'Italia, sulla sinistra quello storico e al centro quello attuale in uso

