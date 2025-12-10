Poste Italiane | un francobollo dedicato all’Automobile Club d’Italia
Poste Italiane ha emesso un nuovo francobollo dedicato all’Automobile Club d’Italia, celebrando la storia e l’evoluzione dell’associazione. La vignetta presenta motivi geometrici e i loghi storici e attuali dell’AC Italia, sottolineando il legame tra tradizione e innovazione nel mondo dell’automobilismo italiano.
La vignetta riproduce dei motivi geometrici sui quali spiccano i due loghi dell'Automobile Club d'Italia, sulla sinistra quello storico e al centro quello attuale in uso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
AVVISO DA POSTE ITALIANE Poste Italiane comunica che nelle giornate di domani e dopodomani, 10 e 11 dicembre 2025, l’Ufficio Postale di piazza Garibaldi a Montelabbate sarà chiuso al pubblico per consentire la conclusione di alcuni lavori di efficientam - facebook.com Vai su Facebook
Poste Italiane dedica un francobollo ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura - All’ex Collegio dei Padri Filippini, Poste Italiane ha presentato il francobollo dedicato ad Agrigento 2025 Capitale italiana della Cultura, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, par ... Da quilicata.it
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema ... anteprima24.it
Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto ... ilsecoloxix.it
Juve Primavera, i convocati per il match di Youth League contro il Pafos: la lista ufficiale di Padoin juventusnews24.com
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
«Acrobati del forellino», altre due razzie di gioielli. Trovato gas narcotizzante ecodibergamo.it