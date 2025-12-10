Positivo alla cocaina e a folle velocità elude l' alt della Polizia locale e manda in ospedale tre agenti

Durante un normale servizio di pattuglia, un individuo sotto l’effetto di cocaina e alla guida a folle velocità ha evitato un fermo, scatenando un inseguimento che ha coinvolto le strade di Rimini. L’episodio si è concluso con tre agenti feriti e un intervento d’emergenza, evidenziando i rischi e la pericolosità di comportamenti irresponsabili in città.

Una serata di ordinaria pattuglia si è trasformata in un drammatico inseguimento che ha devastato le strade di Rimini e ferito tre agenti della Polizia Municipale. Protagonista in negativo della vicenda un 48enne originario di Foggia ma residente a Misano, il cui folle tentativo di fuga

