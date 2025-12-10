Portogruaro celebra mezzo secolo di Biennale veneziana
Portogruaro celebra i cinquant’anni di partecipazione alla Biennale veneziana con una mostra dedicata, dal 13 dicembre 2025 al 12 aprile 2026. All’interno del Palazzo Vescovile, il Distretto Turistico Venezia Orientale rinnova il suo classico appuntamento con l’arte, offrendo un viaggio attraverso mezzo secolo di storia della Biennale di Venezia e i suoi artisti più rappresentativi.
Dal 13 dicembre 2025 al 12 aprile 2026 il Palazzo Vescovile di Portogruaro torna a essere teatro delle grandi esposizioni del Distretto Turistico Venezia Orientale, che rinnova qui il suo tradizionale appuntamento con l’arte presentando la mostra “Artisti alle Biennali 1900-1960”, intensa immersione in mezzo secolo di storia della Biennale di Venezia. La mostra La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Portogruaro celebra il Natale con il Presepe di Sagome: un mosaico d’arte collettiva ai Mulini di Sant'Andrea --> https://www.nordest24.it/portogruaro-presepe-sagome-2025-mulini-natale Vai su Facebook
Roma, atteso il progetto definitivo del nuovo stadio: Ryan Friedkin atteso nella Capitale sololaroma.it
San Raffaele e coop, ora la Regione apre un'inchiesta ilgiornale.it
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it
Nuova truffa in autostrada: come ti svuotano il conto in un attimo thesocialpost.it
Thailandia-Cambogia, oltre 500mila evacuati dopo gli scontri al confine. Trump: “Farò una telefonata per ... ilfattoquotidiano.it