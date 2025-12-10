Portogruaro celebra mezzo secolo di Biennale veneziana

Portogruaro celebra i cinquant’anni di partecipazione alla Biennale veneziana con una mostra dedicata, dal 13 dicembre 2025 al 12 aprile 2026. All’interno del Palazzo Vescovile, il Distretto Turistico Venezia Orientale rinnova il suo classico appuntamento con l’arte, offrendo un viaggio attraverso mezzo secolo di storia della Biennale di Venezia e i suoi artisti più rappresentativi.

