Porto-Malmo Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria interna netta al Do Dragao?

Martedì 11 dicembre 2025 alle ore 21:00 si sfidano Porto e Malmo in Europa League. L'articolo analizza formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibile vittoria netta del Porto al Do Dragao. La squadra portoghese, reduce da un fine settimana positivo, cerca di consolidare il suo vantaggio in campionato e di aprire bene la partita europea.

Il Porto ha vissuto l’ennesimo fine settimana felice: come prevedibile, i Dragoni hanno potuto allungare sulle rivali, perché il derby di Lisbona è finito in parità e la capolista della Primeira Liga è passata in casa del Tondela, aumentando di due ulteriori punti il distacco da Sporting e Benfica. Giovedì i ragazzi di Farioli si . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Porto-Malmo (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna netta al Do Dragao?

