Pontinia ancora rifiuti sull’Ufente | le guardie ittiche segnalano tutto alla Procura
Le guardie ittiche volontarie Fipsas hanno scoperto una nuova discarica abusiva lungo l’argine del fiume Ufente a Pontinia. L’episodio è stato segnalato alla Procura, evidenziando ancora una volta il problema dell’abbandono di rifiuti nelle zone naturali della zona.
Pontinia, 10 dicembre 2025 – Le guardie ittiche volontarie Fipsas hanno individuato, nelle ultime ore, una nuova discarica abusiva lungo l’argine del fiume Ufente. Una quantità significativa di rifiuti ingombranti è stata abbandonata direttamente sull’argine, e parte del materiale è finita nel canale, con potenziali ripercussioni sull’ambiente e sull’ecosistema fluviale. Tra i rifiuti rinvenuti figurano quadri, mobili, documenti cartacei e altri materiali domestici. Grazie alla presenza di documentazione all’interno dei rifiuti, le guardie hanno potuto raccogliere elementi utili a individuare i possibili responsabili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri rifiuti sull'Ufente segnalati alla Procura - Tanti i materiali ingombranti scoperti dalle Guardie Ittiche Fipsas, alcuni sono finiti nel canale con potenziali ripercussioni sull'ecosistema fluviale
