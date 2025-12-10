Pontinia ancora rifiuti sull’Ufente | le guardie ittiche segnalano tutto alla Procura

Le guardie ittiche volontarie Fipsas hanno scoperto una nuova discarica abusiva lungo l’argine del fiume Ufente a Pontinia. L’episodio è stato segnalato alla Procura, evidenziando ancora una volta il problema dell’abbandono di rifiuti nelle zone naturali della zona.

Pontinia, 10 dicembre 2025 – Le guardie ittiche volontarie Fipsas hanno individuato, nelle ultime ore, una nuova discarica abusiva lungo l'argine del fiume Ufente. Una quantità significativa di rifiuti ingombranti è stata abbandonata direttamente sull'argine, e parte del materiale è finita nel canale, con potenziali ripercussioni sull'ambiente e sull'ecosistema fluviale. Tra i rifiuti rinvenuti figurano quadri, mobili, documenti cartacei e altri materiali domestici. Grazie alla presenza di documentazione all'interno dei rifiuti, le guardie hanno potuto raccogliere elementi utili a individuare i possibili responsabili.