Ponte Messina i progettisti rispondono alle critiche | Basta fake news è sicuro

Per la prima volta, i progettisti del Ponte sullo Stretto di Messina si rivolgono direttamente alle critiche e alle fake news che circolano sull’opera. In un intervento pubblico, affrontano i dubbi sulla sicurezza e sulla fattibilità del progetto, ribadendo l’impegno a realizzare un’infrastruttura affidabile e sicura.

(Adnkronos) – Per la prima volta i progettisti del Ponte sullo Stretto rispondono pubblicamente ai dubbi e alle critiche sull'opera. In un'intervista rilasciata al quotidiano "il Centro", in edicola domani, Marco Lombardi, ceo di Proger – una delle società responsabili della progettazione del Ponte – rivendica la solidità tecnica, l'innovazione e la sostenibilità del progetto.

Ponte Messina, i progettisti rispondono alle critiche: "Basta fake news, è sicuro" - Per la prima volta parla Proger, una delle società responsabili della progettazione del Ponte ... Scrive adnkronos.com

