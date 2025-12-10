Ponte Mascarello chiuso da anni scatta al protesta | Territorio costiero isolato
Il ponte Mascarello di Foce Verde, chiuso da anni per questioni di stabilità, torna al centro dell’attenzione. La recente discussione nella commissione Lavori Pubblici del Comune di Latina ha riacceso le proteste e sottolineato la condizione di isolamento del territorio costiero interessato.
Quasi 3mila chili di rifiuti raccolti: i volontari ripuliscono l’area del ponte Mascarello
Ponte Mascarello, niente ricostruzione, mancano i fondi
Il tempo delle chiacchere è finito. Sabato 13 Dicembre dalle ore 10:00 presso il Piazzale dei Navigatori-Foce Verde si terrà un corteo di sensibilizzazione sull' urgente situazione di degrado di Ponte Mascarello. Il Dipartimento Ambiente e Tutela del Territorio di Vai su Facebook
