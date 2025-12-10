Ponte Mascarello chiuso da anni scatta al protesta | Territorio costiero isolato

Il ponte Mascarello di Foce Verde, chiuso da anni per questioni di stabilità, torna al centro dell’attenzione. La recente discussione nella commissione Lavori Pubblici del Comune di Latina ha riacceso le proteste e sottolineato la condizione di isolamento del territorio costiero interessato.

Quanto emerso nei giorni scorsi dalla commissione Lavori Pubblici del Comune di Latina ha fatto tornare d’attualità il tema del ponte Mascarello di Foce Verde, chiuso ormai da anni per problemi di stabilità. Oggetto di un accordo Regione Lazio-Comune di Latina-Sogin per la sua sistemazione, non. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

